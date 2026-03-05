Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik müdahalesine ilişkin videolu bir mesaj yayımladı. Ağıralioğlu mesajında, saldırıların ardından bölgede hukuksuzluk ve kuralsızlığın arttığını ifade ederek, 'İran'da, İsrail ve Amerikan saldırılarının dini lider ve İran komuta kademesini hedef almasına bağlı artan bir hukuksuzluk ve kuralsızlıkla karşı karşıyayız. Dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz.' dedi.

'Göç Dalgası ve İhtimali Nasıl Yönetilecektir?'

Türkiye'nin gelişmelerden çıkaracağı önemli dersler bulunduğunu belirten Ağıralioğlu, hükümetin özellikle güvenlik ve göç konularında hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Ağıralioğlu, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradan çıkaracağı dersler vardır. Hükümetin çıkaracağı dersler vardır. Bizim acilen toparlanıp yapmak zorunda olduklarımız vardır. Sınırlar beklenecekse, daha önce göçten mağdur olmuşsak şimdi göç dalgası ve ihtimali nasıl yönetilecektir? Buna bakılacaktır.' ifadelerini kullandı.

'Amerika ve İsrail'in Müdahalesi Gayrimeşrudur'

Ağıralioğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik müdahalesinin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu dile getirerek, 'Avrupa Birliği'nin sessizliği dâhil, Avrupa Birliği'nin birtakım rüşvetler karşılığında Amerika'nın zulmüne razı olması insanlık vicdanında leke bırakmıştır. Bölgedeki yerleşme hesaplarının, güvenlik hesaplarının, Çin'i çevreleme hesaplarının; bölgede uranyum zenginleştirme bahanesiyle insanlığı altüst edecek, insanlığın güvenlik endişelerini altüst edecek böyle bir azgınlığın karşısında çok net olarak duruyoruz. Meşru görmüyoruz!'

'Dünyanın Hiçbir Devleti Güvende Değildir'

Söz konusu gelişmelerin küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Ağıralioğlu, 'Dünyanın hiçbir devleti, dünyanın hiçbir ülkesi, dünyanın hiçbir devlet başkanı bugünden sonra güvende değildir' dedi.

Ağıralioğlu, dünyanın hiçbir ülkenin stratejik hesapları doğrultusunda şekillendirilecek bir alan olmadığını vurgulayarak, uluslararası hukukun korunması gerektiğini söyledi.

'Uluslararası Hukuk ve Vicdan Hâlâ Vardır'

Uluslararası toplumun yaşananlara karşı sessiz kalmaması gerektiğini dile getiren Ağıralioğlu, 'Uluslararası hukuk her şeye rağmen vardır. Uluslararası vicdan Amerika'ya ve Trump'a rağmen, Netanyahu'ya ve siyonistlere rağmen kaybolmamıştır. İnsanlığın vicdanının kaybolmadığı, Netanyahu'nun azgın Gazze saldırılarında dünyadan gökyüzüne yükselen 'Özgür Filistin' çığlıklarıyla bir kere daha ispatlanmıştır. Dünya; Trump'tan da Netanyahu'dan da ibaret değildir. İsrail'den de büyüktür, Netanyahu'dan da büyüktür, Amerika'dan da büyüktür dünya. İnsanlığın bu azgınlıktan büyük olduğunu önümüzdeki dönem inşallah insanlık adına hareket eden her millet, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere gösterecektir inşallah. Bizim şunu görmemiz lazım: Bu kuralsızlığın karşısında eğer devletler bir araya gelip savaşları böyle keyfi, 'istediğimi yaparım' hevesinin alanı olmaktan bölgemizi çıkaramazlarsa bunun altında bütün insanlık kalacaktır' dedi.

'Savaş Hukukunu Çiğneyen Saldırıların Bedeli Olacaktır'

Sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, saldırılarda okulların ve hastanelerin vurulduğunu belirterek, 'İran'ın varlığını kendi bölgesel yerleşme hesaplarının aparatı haline getirmiş İsrail'in aslında bugün İsrail sınırlarından İran'a kadar uzattıkları, 'nokta atış yapıyoruz, sıfır hatayla operasyon planlıyoruz' diye söyledikleri şeyin bedeli okulların, hastanelerin vurulmasıdır. Kız çocuklarının vurulmasıdır. Hastanelerin vurulmasıdır. Savaş hukukunu da çiğneyip, ondan sonra böyle büyük acılara sebep olacak gelişigüzel bombalamalara 'sehven oldu' deyip geçiştirilecek coğrafyalarda yaşamıyoruz biz. Bunun bedeli olacaktır. Bu ödeyeceğimiz bedeli insanlık, insanca yaşayacağı dünya idealine zemin olarak kullanmak zorundadır. Eğer bu ilkesel duruşu İran saldırısında insanlık göstermezse dünya bunun altında kalacaktır' ifadelerine yer verdi.

haber: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE