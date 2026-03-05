Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Ülgen Camii bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için 'Kur'an'a Geçiş Programı' gerçekleştirildi. Program kapsamında minik öğrenciler camide namaz kıldı, ilahi ve kasideler dinledi. Çocukların Kur'an-ı Kerim eğitimine geçiş sürecine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Programda konuşan Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, çocukların küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ile tanışmasının önemine değinerek, bu süreçte emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti. Turul, 'Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesinde büyük emek sarf eden tüm eğitimcilere teşekkür ediyorum. Benzer programlarımız devam edecek.' dedi.

Programa Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Din Hizmetleri Uzmanı Bilal Hatipoğlu, Manevî Danışman Mustafa Çolak, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE