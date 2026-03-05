Üç yıllık hizmet süresinin hesaplanmasında idare kaynaklı gecikmenin dikkate alınmasını ve bu anlamda mağdur olan öğretmenlerin yer değişikliği başvurusu yapabilmelerine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılmasının hak kayıplarını engelleyeceğini kaydeden Demir “Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Mart 2023 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında ataması yapılan öğretmenler, idari süreçlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle duyuruda öngörülen tarihten sonra göreve başlamak zorunda bırakılmıştır. 9 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde ise il içi ve iller arası yer değişikliği işlemlerinde 30 Eylül tarihinin esas alındığı belirtilmektedir. Yönetmelikte belirlenen tarihe göre, 2023 yılında atanan öğretmenler, üç yıl sonunda görev sürelerini tamamlamalarına rağmen, fiilen göreve başlama tarihlerindeki gecikme nedeniyle yer değişikliği başvurusunda bulunamayacaktır” dedi.

“Bu hak kaybı, öğretmenlerin kendi iradeleri dışındaki bir gecikme nedeniyle oluştuğundan yer değişikliği başvuru hakkının ellerinden alınması, adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. İdari gecikmenin bedeli öğretmene ödetilmemeli” ifadelerini kullanan Demir “bu hak kaybının önüne geçmek maksadıyla Mart 2023 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atanan öğretmenlerin yer değişikliği başvuru hakkından yararlanmalarına imkân sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır” dedi.