Adıyaman'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Mimar Sinan Kültür Parkı Kuzey Kapısı'ndan başlayan yürüyüş, Adıyaman Valiliği önünde sona erdi. Yürüyüşe, Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile çok sayıda gönüllü katıldı.

'Sağlıklı Nesiller İçin Etkinlikler Sürecek'

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, bağımlılıkların tümüyle mücadele amacıyla Yeşilay ile iş birliği içinde etkinlikler planladıklarını vurgulayarak, '1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında yapılan yürüyüşe il protokolü ve öğrencilerimizle birlikte katıldık. Bu hafta boyunca okullarımızda Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek temalı birçok etkinlik yapılacak. Bağımlılıkların tümüyle mücadele için Yeşilay'ımızla beraber etkinliklerimizi planlıyor, yarışmalar düzenliyoruz. Çocuklarımızı sağlıklı bir nesil olarak yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarda bize destek olan Yeşilay Şube Başkanımıza, gönüllülerimize, tüm sivil toplum örgütlerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Geleceğimizin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Yeşilay Haftası'nı anlamlı kılma çalışmalarımız devam ediyor. Bu etkinliğimize katılan tüm kurumlara teşekkür ediyorum' dedi.

'Yeşilay ile İş Birliği Devam Edecek'

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, yapılan çalışmaların temel amacının Adıyaman'a birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde hizmet etmek olduğunun altını çizerek, 'Yeşilay Haftası'nda biz de yürüyüşe katılarak Yeşilay Haftası'nı kutlamak istedik. Aynı zamanda Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kulüplerde, gerekirse okul sporlarında Yeşilay'ın yaptığı her faaliyette birlikteyiz. Bu faaliyetlerde en önemli şey, Adıyaman'a en iyi şekilde birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeyi amaçlamaktır. Yeşilay zaten bizim için vazgeçilmez bir kurum. Her zaman ve her türlü faaliyette halkımıza duyurmak açısından da ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

'Farkındalık Çalışması, Önemli Bir Bilinç Oluşturuyor'

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, hafta boyunca farklı kurumlarla iş birliği içinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, 'Yeşilay'ımız farklı kurumlarla iş birliği yaparak her türlü bağımlılıkla ilgili, bağımlılıktan kurtulmanın yollarıyla ilgili gençlerimize ve toplumun ulaşabileceği her kesime farklı etkinliklerle ulaşmaya çalışacak. Yeşilay'ımızı yaptığı bu etkinliklerden dolayı tebrik ediyorum. Bu farkındalık etkinliğimiz de çok güzel oldu. Umarım toplumda bir farkındalık oluşturmuşuzdur. Yapılan çalışmalarda biz de Sağlık Müdürlüğü olarak bize düşen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız ve zaten ortak çalışmalarımız var. Bu minvalde çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.

'Farkındalık Etkinlikleri 7 Nisan'a Kadar Sürecek'

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, etkinliklerin 28 Şubat itibarıyla başladığını belirterek, 'Biz 28 Şubat itibarıyla başladık. Bugün Türkiye'nin bütün okullarında, devlet ve özel okullarda 'İlk Dersim Yeşilay' diye zil çaldı. Biz de sabah Demokrasi İlkokulu'nda bir etkinlik yaptık. Farkındalık etkinliklerimiz 7 Nisan'a kadar devam ediyor, bir haftaya sığdıramadık. Bütün katılımcılara teşekkür ederiz. Farkındalık oluşturmak için her zaman sahadayız' ifadelerine yer verdi.

'Gençleri Sanal Bağımlılıktan Uzak Tutmayı Hedefliyoruz'

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, ilerleyen süreçte gençlerin sanal bağımlılıktan uzaklaşarak telefonlar yerine kitaplara yönelmesini temenni ettiklerini söyleyerek, '1-7 Mart Yeşilay Haftası öncelikle kutlu olsun. Özellikle bağımlılıkla mücadele noktasında gençlerimizin kütüphanelerimizde daha çok zaman geçirmesini istiyoruz. Bununla ilgili olarak yıl içerisinde önemli sayıda toplantılar yapmaktayız. İnşallah bundan sonraki süreçte sanal bağımlılık noktasında gençlerimiz telefonlar yerine kitaplara yönelmiş olacak' dedi.

