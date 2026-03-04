Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle kente kazandırılan Atatürk Kütüphanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Adıyaman Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın yanında inşa edilecek kütüphanenin temel atma törenine Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, ARK İnşaat Genel Müdürü Sinan Ercan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Engin Doğan, ilçe ve belde belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vehbi Koç Vakfı tarafından Adıyaman'a kazandırılacak, inşaatı ARK İnşaat tarafından gerçekleştirilecek Atatürk Kütüphanesi tamamlandığında, Başkan Tutdere'nin girişimleriyle kente kazandırılan üçüncü kütüphane olacak. Kütüphane, özellikle deprem sonrası eğitim hayatını sürdürmekte zorlanan öğrenciler için önemli bir çalışma ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek.

'Şehrimizin Yeniden Ayağa Kalkışının Sembollerinden Biri Olacak'

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Atatürk Kütüphanesi'nin Adıyaman için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Şehrimizin yeniden ayağa kalkışının sembollerinden biri olacak' dedi.

'Adıyaman İçin Önemli Bir İhtiyaçtı'

Yeni belediye hizmet binasının hemen yanında inşa edilecek kütüphanenin özellikle gençler ve öğrenciler için önemli bir imkân olacağını ifade eden Tutdere, 'Burada yükselecek bu güzel eser, çocuklarımızın hayallerinin peşinden koşacağı bir mekân olacak. Gençlerimiz burada hayal ettikleri üniversitelere girmek için çalışma imkânı bulacak. Adıyaman için önemli bir ihtiyaçtı.' diye konuştu.

Kütüphanenin hayata geçirilmesinde katkı sunan Vehbi Koç Vakfı ve Koç Holding'e teşekkür eden Tutdere, deprem sürecinde gösterilen dayanışmayı hatırlatarak şunları söyledi:

'6 Şubat depremlerinde kentimiz büyük bir yıkım yaşadığında yanımızda bir dost eli gördük. O dost eli Koç topluluğunun kıymetli yöneticileriydi. Depremden hemen sonra Adıyaman için ne yapılabileceğini planlayarak hızlı şekilde harekete geçtiler ve Umut Kent'i inşa ederek barınma sorunu yaşayan binlerce hemşehrimize sıcak bir yuva sundular. Çocuklarıyla birlikte zor günler yaşayan Adıyamanlılara adeta ev sahipliği yaptılar. Bu nedenle Koç ailesine ve Koç Vakfı'na Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum.'

'Adıyaman'ımız Dayanışma Ve İş Birliğiyle Ayağa Kalkacak'

Adıyaman'ın dayanışma ve iş birliğiyle yeniden ayağa kalkacağını ifade eden Tutdere, 'Bugün şehrimiz tüm kurumlarımızın desteğiyle, güçlü iş birlikleriyle ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yeniden yoluna devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde hem belediye olarak yürüttüğümüz çalışmalarla hem de bu tür değerli desteklerle Adıyaman düştüğü yerden yeniden kalkacak ve yolculuğuna güçlü bir şekilde devam edecektir' dedi.

'Bilgiye ve Ortak Geleceğimize Yatırım'

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu ise, vakfın daha önce Adıyaman Üniversitesi'ne kazandırdığı Eğitim Fakültesi binasıyla kente katkı sunduğunu hatırlatarak, deprem sonrası kurulan Umut Kentlerin ardından Atatürk Kütüphanesi'nin de bu dayanışmanın yeni bir adımı olduğunu söyledi.

Toprakoğlu, 'Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözü bizlere yön göstermeye devam ediyor. Bu kütüphane; düşünen, sorgulayan, araştıran nesiller için yaşayan bir öğrenme alanı olacaktır. Ramazan ayının manevi ikliminde böyle bir adımı atmak ayrıca anlamlıdır. Ramazan paylaşmanın ve dayanışmanın kıymetini hatırlatır. Umut Kentlerde birlikte büyüttüğümüz dayanışma ruhu nasıl umudu güçlendirdiyse, bu kütüphane de bilginin paylaşıldıkça çoğaldığı bir mekân olacaktır. Bu kıymetli yapının inşasını üstlenen Koç Topluluğu şirketlerinden ARK İnşaat'a da titiz çalışmaları için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla dualar eşliğinde butonlara basılarak Atatürk Kütüphanesi'nin ilk harcı döküldü.

Çağdaş Mimari Anlayışıyla Dikkat Çekiyor

Toplam 1.171 metrekare kapalı alana sahip olacak kütüphane, iki katta aynı anda yaklaşık 120 kişiye hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı.

Kütüphanenin zemin katında geniş çalışma alanları, kitaplık bölümleri ve 45 kişilik seminer salonu planlandı. Üst katta ise ek çalışma alanları ile arşiv ve idari birimler yer alacak şekilde kurgulandı. Proje, öğrenciler için sessiz ve verimli bir çalışma ortamı sunmasının yanı sıra söyleşi, seminer ve çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek biçimde hazırlandı.

Modern ve güvenli yapı sisteminin yanı sıra işlevselliği ve çağdaş mimari anlayışıyla dikkat çeken yapının tasarımında dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım esas alındı.

Kütüphane tamamlandığında Adıyaman'ın eğitim ve kültür altyapısına önemli katkı sunacak olan Atatürk Kütüphanesi, bilgiye erişimi kolaylaştıran yapısıyla gençlerin ve tüm vatandaşların buluşma noktası olacak.

