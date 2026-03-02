Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen 'Bilim Kafe' buluşmaları devam ediyor. 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında planlanan söyleşi programında bu hafta 'Dijital Özgürlükten Dijital Disipline: Bağımlılıktan Üretkenliğe' başlığı ele alınacak.

Programda konuşmacı olarak Doç. Dr. Ayşegül Yetkin Tekin ile ADYÜ Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri yer alacak.

Etkinlik, 02 Mart 2026 tarihinde saat 13.00'te Teknik Bilimler MYO Kantini'nde gerçekleştirilecek.

