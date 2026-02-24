Adıyaman Belediyesi ile Buca Belediyesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında 'Buca'dan Adıyaman'a Eğitim Desteği' projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde oluşturulan dijital dershane platformu, okul öncesinden lise düzeyine kadar tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun hazırlanan içerikler arasında 4K ses ve görüntü kalitesinde konu anlatım videoları, canlı dersler, 300 bin yeni nesil sorudan oluşan kapsamlı soru havuzu, LGS, YKS ve KPSS'ye yönelik hazırlık materyalleri ile online deneme sınavları yer alıyor.

Öğrenciler, 'https://dijitaldershane.buca.bel.tr' adresi üzerinden kayıt yaptırarak telefon, tablet ve bilgisayar aracılığıyla platforma günün her saatinde erişim sağlayabilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitimin kentin yeniden ayağa kalkma sürecinde en önemli alanlardan biri olduğunu belirterek, gençlerin akademik başarılarını destekleyen projelere öncelik verdiklerini söyledi.

Buca Belediyesi ile dayanışma içerisinde projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Tutdere, 'Amacımız, evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitime ulaşmasıdır. MEB müfredatına uygun, canlı derslerle desteklenen bu platformu tüm öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz sunuyoruz' dedi.

Başkan Tutdere, projeye katkılarından dolayı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkür etti.

Kaynak : PERRE