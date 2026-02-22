Ramazan ayına girilmesinin ardından öğrenciler ve veliler ikinci ara tatilin tarihlerini ve bu tatilin Ramazan Bayramı ile çakışıp çakışmadığını merak etmeye başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 takvimiyle yıl içerisinde tatil tarihlerinin süresini paylaşmıştı.

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Ramazan Bayramı ise 20-22 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Böylece ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşmiş olacak.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE