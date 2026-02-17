Adıyaman Üniversitesi, 2025 Yılı Ödül Töreni'ni Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda düzenledi. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı törende bilimsel başarılar, kurumsal katkılar ve bireysel performanslar ödüllendirildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, açılış konuşmasında programın yalnızca ödül takdimi olmadığını, emeğin, bilimin ve kurumsal aidiyetin onurlandırıldığı anlamlı bir buluşma olduğunu ifade etti. Keleş, üniversitelerin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilimsel üretim, bölgesel kalkınma ve toplumsal sorumluluk alanlarında stratejik rol üstlendiğini vurguladı.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinden araştırma altyapısının güçlendirilmesine, yeni akademik birimlerin açılmasından uluslararası sıralamalardaki başarılara kadar birçok somut adımın atıldığını kaydeden Keleş, proje temelli ve toplumsal fayda odaklı bilim anlayışının sürdürüldüğünü ifade etti.

Tören, ADYÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin müzik dinletisi ve ödül takdimi ile devam etti.

Fen Bilimleri alanında Besni Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Zihni Alp Çevik, Sağlık Bilimleri alanında Doç. Dr. Yasemin Altınbaş ve Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Karabulut 'Bilim Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. 'Uluslararası Bilim İnsanı Ödülleri' Prof. Dr. Ali Serol Ertürk, Prof. Dr. Gökhan Elmacı ve Doç. Dr. Serbay Duran'a takdim edildi.

Kurumsal katkı ve idari başarı ödülleri de verildi. ADYÜ Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cavidan Gül Varış 'Kuruma Katkı Ödülü'ne, Fen Edebiyat Fakültesi'nden Şef Fatma İnanır, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan Bilgisayar İşletmeni Cemile Hasar ve Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü'nden Tekniker Hamza Güç 'İdari Personel Bireysel Başarı Ödülleri'ne layık görüldü.

Öğrenci ödülleri kapsamında 'En İyi Lisansüstü Tez Ödülü', Sağlık Bilimleri alanında Ayşegül Acet ve tez danışmanı Prof. Dr. Deniz Taşdemir Korkmaz'a, Sosyal Bilimler alanında İrem Üstüner ve tez danışmanları Doç. Dr. Serbay Duran ile Doç. Dr. Ümit Duruk'a verildi.

Aktif öğrenci topluluğu ödülleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu başkanı Abdülkadir Yılmaz, Arkeoloji Topluluğu başkanı Nisa Güven ve Sürdürülebilir Gelecek Topluluğu başkanı M. Eren Gültekin'e takdim edildi.

Program, 1 Temmuz 2025 tarihinden sonra ilk kez atanan veya akademik yükseltilme suretiyle unvan alan öğretim üyelerinin akademik binişlerinin giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak : PERRE