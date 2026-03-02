Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir deprem kaydedildi. Türkiye Saatine (TSİ) göre 08:55:07'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Pınarbaşı olarak belirlendi. Yerin 12,02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli hissedildi. Depremin koordinatları 38.53944 kuzey enlemi ve 36.29083 doğu boylamı olarak kaydedildi.

Yetkililer, sarsıntının büyüklüğünün 4,0 altında olduğunu ve ciddi bir hasar beklentisi bulunmadığını belirtti. Bölgede olumsuz herhangi bir can veya mal kaybına dair henüz rapor alınmadı. AFAD ve ilgili yerel birimler, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki takip ve kontrollerini sürdürüyor.

HABER: KAYSERİ (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE