Asal Araştırma'nın 2 bin 15 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmada, 'Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?' sorusu açık uçlu olarak yöneltildi. Araştırma sonucuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,4 ile ilk sırada yer aldı. Mansur Yavaş yüzde 21,0 ile ikinci, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 17,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre aday tercihleri şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: %36,4

Mansur Yavaş: %21,0

Ekrem İmamoğlu: %17,8

Selahattin Demirtaş: %5,5

Özgür Özel: %5,0

Müsavat Dervişoğlu: %3,0

Ümit Özdağ: %2,1

Fatih Erbakan: %1,8

Yavuz Ağıralioğlu: %1,6

Diğer: %2,0

Fikrim yok / Cevap yok: %3,8

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE