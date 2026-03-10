Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, internet siteleri üzerinden yapılan ikinci el eşya alışverişlerinde dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmak amacıyla video mesaj yayınladı. Yapılan açıklamada, her gün binlerce kişinin ikinci el eşya alıp sattığını, ancak bazı ilanlar masum görünse de arkasında dolandırıcıların olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklamada, dolandırıcıların genellikle piyasa değerinin çok altında fiyat sunarak vatandaşları kandırmaya çalıştığı belirtilerek, 'Acil satılık', 'şehir dışına çıkıyorum', 'ihtiyaçtan satıyorum' gibi ifadelerle aceleye getirip kafa karıştırdıkları ifade edildi.

En sık kullanılan yöntemlerden birinin kapora tuzağı olduğu bildirilen açıklamada, 'Ürünü size ayırayım, küçük bir miktar kapora gönderin' diyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği, parayı aldıktan sonra dolandırıcıların ortadan kaybolduğu kaydedildi.

Bazı dolandırıcıların sahte kargo mesajı gönderdiği, bazılarının ise başka ilanlardan alınmış fotoğrafları paylaştığı, hatta sahte kimlik görüntüleri ile güven kazanmaya çalıştığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında vatandaşlara şunları hatırlattı:

Ürünü görmeden ödeme yapmayın.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Alışveriş yaptığınız sitenin URL adresini ve uzantısını mutlaka kontrol edin.

Güvenli ödeme sistemi bulunan platformları tercih edin ve IBAN'a doğrudan para göndermeyin.

Açıklamada ayrıca, 'Gerçek olamayacak kadar ucuz olan teklifler genellikle gerçek değildir. Güvenli alışveriş sizin elinizdedir' denildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE