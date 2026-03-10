Şahsın üzerinde bulunan 4 bin 155 TL'ye Kabahatler Kanunu kapsamında el konuldu.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında artış gösteren dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda, trafik güvenliğini tehlikeye atarak dilencilik yaptığı belirlenen bir şahsa idari işlem uygulandı.

153 ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Köy Hizmetleri Kavşağı'nda dilencilik yaptığı tespit edilen kişiye müdahale etti. Yapılan kontrollerde şahsın üzerinde bulunan 4 bin 155 TL'ye Kabahatler Kanunu kapsamında el konuldu.

İhbar Üzerine Müdahale Edildi

Zabıta ve emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ihbar üzerine olay yerine gidilerek trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenen şahıs hakkında işlem yapıldı. Yetkililer, kent genelinde dilenciliğe yönelik denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini bildirdi.

Tutdere: 'İstismara İzin Vermeyeceğiz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirterek, bazı kişilerin bu duyguları istismar etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Başkan Tutdere, 'Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biridir. Ancak bazı kişilerin bu duyguları istismar ederek dilencilik yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz ve emniyet birimlerimizle birlikte kentimizin huzuru ve güvenliği için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu tür durumlarda 153 ihbar hattımız üzerinden bizlere bilgi vermelerini rica ediyoruz' ifadelerini kullandı.

