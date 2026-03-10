Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kendi durumlarına uygun iş arayan vatandaşları Valilik Makamı'nda kabul etti. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Varol, İŞKUR aracılığıyla OSB'deki sanayi tesisleri ve özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirerek iş olanağı sağlanması için gerekli talimatları verdi.

Vali Varol, yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK