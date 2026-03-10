İftar programında öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan İl Müdürü Elüstü, gençlerle sohbet ederek onların talep ve görüşlerini dinledi. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirten Elüstü, gençlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Program boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Elüstü, gençlerin eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında sunulan imkânların her geçen gün geliştirildiğini vurguladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen program, öğrenciler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bu tür buluşmaların gençlerle kurum yöneticileri arasındaki iletişimi güçlendirdiği ifade edildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE