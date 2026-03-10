Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Adıyaman'da 10 ve 11 Mart tarihlerinde az bulutlu hava etkisini sürdürecek. 10 Mart'ta kent merkezinde en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 15 derece olması bekleniyor. 11 Mart'ta ise en düşük sıcaklığın 1, en yüksek sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte geçen haftaya göre gece sıcaklıkları düşerken gündüz sıcaklıklarının arttığı gözlemlendi. Bu durum gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın artmasına neden oldu.

İlçelerde 10 Mart hava durumu:

Besni: 2 / 11 derece

Çelikhan: -3 / 7 derece

Gerger: 4 / 13 derece

Gölbaşı: 1 / 13 derece

Kahta: 4 / 15 derece

Samsat: 3 / 15 derece

Sincik: -1 / 8 derece

Tut: 2 / 13 derece

İlçelerde 11 Mart hava durumu:

Besni: 0 / 10 derece

Çelikhan: -2 / 8 derece

Gerger: 2 / 13 derece

Gölbaşı: 0 / 14 derece

Kahta: 2 / 15 derece

Samsat: 1 / 15 derece

Sincik: 0 / 9 derece

Tut: 1 / 13 derece

