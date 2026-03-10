Adıyaman Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın, Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programında Kaymakamlık personeliyle aynı sofrada buluştu. Kaymakam Algın, personelle sohbet ederek yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.

İftar programı kapsamında ayrıca ilçede görev yapan Orman İşletme Şefi Mehmet Uylu'ya Denizli'nin Buldan ilçesine tayininin çıkması dolayısıyla ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Programda Kaymakam Algın tarafından Mehmet Uylu'ya başarı belgesi takdim edildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK