Adıyaman'da Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman Şubesi tarafından Polisevi'nde 100 yetim çocuk ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Program, Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil'in dualarıyla başladı.

'Yetim Çocuklarımızla Aynı Sofrada İftar Etmenin Heyecanını Yaşıyoruz'

Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Dr. Sabahat Saylık, programda yaptığı açıklamada, Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirterek, 'Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman Şubesi olarak 100 yetim çocuğumuz ve değerli aileleriyle aynı sofrada iftar etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.' dedi.

'Yetim Gülerse Dünya Güler'

Saylık, 'Biz şuna inanıyoruz, 'Yetim gülerse dünya güler.' Biz, yetimi emanet gören ve ona sahip çıkmayı en büyük erdemlerden biri olarak kabul eden köklü bir medeniyetin çocuklarıyız.' ifadelerini kullandı.

Saylık'tan Birlik ve kardeşlik mesajı

Programların birlik, beraberlik ve kardeşlik açısından önemine değinen Saylık, 'Bu programlar, çocuklarımızın hiçbir zaman yalnız olmadıklarını bir kez daha hissetmelerine vesile oluyor. İnşallah bu vesileyle onların yüreklerine dokunabilmişizdir' dedi.

Saylık, programda emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfı kadın gönüllülerine teşekkür ederek, 'İnşallah bu programlarımız çok daha güzel ve geniş katılımlı şekilde devam edecektir' ifadelerini kullandı.

Çocuklara Yönelik Etkinlikler Düzenlendi

İftarın ardından çocuklar, Nasrettin Hoca temalı etkinlikler ve çeşitli oyunlarla eğlendirildi.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Kaynak : PERRE