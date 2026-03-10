Adıyaman Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve MHP Kahta İlçe Başkanı Sıraç Aslan, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Program kapsamında pansiyonda kalan öğrencilerle birlikte oruçlarını açan yöneticiler, Ramazan ayının manevi ikliminde birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, geleceğin teminatı olan kız öğrencilerin ilim, irfan ve güzel ahlakla yetişerek ülke ve milletlerine hayırlı hizmetler gerçekleştirmelerini diledi.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK