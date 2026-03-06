Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Kahta İlçe Müftülüğü personellerinden Manevi Danışman Abdulbaki Kuştepe öncülüğünde, Kahta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yardım faaliyetleri sürüyor.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla bir araya gelen gönüllü gençler, hazırlanan gıda kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan koliler, öğrenciler tarafından tek tek ailelere teslim edildi.

'Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiriyor'

Faaliyetle ilgili değerlendirmede bulunan Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Ramazan ayında gerçekleştirilen bu tür çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Müftü Turul, 'Müftülüğümüz bünyesinde görev yapan personellerimiz ve gönüllü gençlerimizin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan'ın bereketini paylaşan tüm hayır sahiplerimize ve emek veren gençlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim yapılan hayırları kabul eylesin' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK