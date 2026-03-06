Ulaşım hizmetlerinin kentsel yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyeti açısından önemine dikkat çeken TBB ile Adıyaman Belediyesi iş birliğinde hazırlanan 'Adıyaman Kent İçi Ulaşım İyileştirme Stratejisi ve Eylem Planı', Abdülhamit Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kamuoyuna sunuldu.TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu tarafından depremden etkilenen 11 ilde yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk uygulama sahası olarak Adıyaman belirlendi.

Komisyon koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi ile yaya ve bisiklet odaklı erişimin geliştirilmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli öneriler oluşturuldu. Bu doğrultuda hazırlanan eylem planı, ilgili kurum ve paydaşların katılımıyla düzenlenen çalıştayda paylaşıldı. Çalıştayın açılış konuşmaları; Adıyaman Belediye Başkanı ve TBB Encümen Üyesi Abdurrahman Tutdere, Hopa Belediye Başkanı ve TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Utku Cihan ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş tarafından yapıldı. Programda merkezi idarenin taşra teşkilatı, meslek kuruluşları, üniversiteler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum temsilcileri de yer aldı.

'Yürüttüğümüz Çalışama Yeniden İnşa Süreci için Önemli Bir Başlangıç Niteliği Taşıyor'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Utku Cihan, Adıyaman'da düzenlenen toplantıda ulaşım planlamasının kentlerin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kentleri yalnızca teknik ekiplerin planlarının değil, o kentte yaşayan insanların da şekillendirdiğini ifade eden Cihan, 'Ulaşım planlaması, kentlerdeki ulaşım sistemlerinin planlanmasını kapsayan ve farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir uzmanlık alanıdır. Şehir plancıları, inşaat mühendisleri, mimarlar ve birçok meslek grubunun birlikte çalışmasını gerektirir. Aynı zamanda deneyim, veri ve uzun vadeli bir bakış açısı ister. Biz Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında bu anlayışla, kentlerden, belediyelerden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı 25 kişilik bir uzman ekip olarak bunu yönetiyoruz. Bu dönemde bu komisyon başkanlığını yürütüyor olmam sebebiyle bugün sizlere hitap etme fırsatı bulduğumu belirtmek istedim. Komisyon üyelerimizin bir kısmı şu anda aramızda, onları da katılımları için teşekkür ediyorum. Deprem sonrasında şehirler sadece yeniden inşa edilmez, aynı zamanda yeniden düşünülür. Şehirler mahalleleriyle, ulaşım sistemleriyle ve kamusal alanlarıyla birlikte daha güvenli ve daha erişilebilir biçimde yeniden tanımlanır. Bu anlamda Adıyaman bugün yalnızca kurulmaya devam etmiyor. Yürüttüğümüz bu çalışma Adıyaman'ın yeniden inşa süreci için önemli bir başlangıç niteliği taşıyor' dedi.

'Ulaşım Şehirlerin Geleceğini Belirliyor'

Bir şehirde ulaşım sistemi sağlıklı çalışıyorsa o şehrin ekonomisinin geliştiğini ve sosyal hayatın güçlendiğini belirten Cihan, 'Bu süreçte saha ziyaretleri yaptık, teknik analizler gerçekleştirdik ve toplantılar düzenledik. Kentin ulaşım sistemini çok yönlü biçimde değerlendirdik. Bugün sizlere paylaşacağımız rapor, Adıyaman'ın ulaşım sistemine ilişkin analizleri, sorun alanlarını ve çözüm önerilerini içeriyor. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki hiçbir plan tamamlanmış sayılmaz. Kentleri sadece teknik ekiplerin planları değil, o kentte yaşayan insanlar şekillendirir. Dolayısıyla bugün yapacağımız toplantıda sizlerin görüşlerini, eleştirilerini ve önerilerini duymak bizim için çok değerli olacaktır. Planlama ancak ortak akılla mümkündür. Ulaşım sistemleri şehirlerin en kritik altyapılarından bir tanesidir. Bir şehirde ulaşım sistemi sağlıklı çalışıyorsa o şehrin ekonomisi gelişir, sosyal hayatı güçlenir. Ama sokakları rahatça kullanılamayan bir şehirde sağlıklı bir kent yaşamından söz etmek mümkün değildir. Adıyaman'da yeni yerleşim alanları ortaya çıktı ve kent yapısı değişti. Bu nedenle ulaşım sistemlerinde ölçmek, analiz etmek ve planlamak büyük önem taşımaktadır. Ulaşım yatırımları çok maliyetli yatırımlardır. Yanlış bir yere yapılan yatırımların bedeli yalnızca ekonomik değil, şehirlerin geleceğini de etkileyen yatırımlar olacaktır' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman'ın Geleceği Yalnızca Binalarıyla Değil, Sokaklarıyla Kurulur'

Bugün burada Adıyaman'ın yeniden yapılanma sürecinde ulaşım sisteminin şekillenmesine yönelik önemli bir ilk adım atıyoruz. Başta Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'ın geleceği yalnızca binalarıyla değil, sokaklarıyla kurulur. Daha güvenli ve daha ortak aklın olduğu bir ulaşım sistemiyle Adıyaman'ın geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum' dedi.

'Adıyaman'ın Ulaşımına Yönelik Somut Yol Haritası Hazırlandı'

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş, Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeyi temel sorumlulukları arasında gördüklerini belirterek, '6 Şubat depremleri ve son yıllarda yaşadığımız afetler, yerel ölçekte etkili ve sürdürülebilir afet yönetimi politikalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Deprem sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da saha çalışmaları gerçekleştirdik ve değerlendirme toplantıları düzenledik. Bu çalışmaların ardından 6 Şubat Afet Bölgesi Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Gelişim Önerileri raporunu hazırladık. Hazırlanan raporu ilgili kurumlarla paylaştık ve bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli girişimlerde bulunduk. Depremden etkilenen belediyelerin hizmet altyapısının mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması yaptık. Kaynaklarımızı kullanırken deprem bölgesindeki belediyelere öncelik verdik. Önümüzdeki dönemde planladığımız 30 yeni araç hibesiyle birlikte toplam hibe araç sayımız 177'ye ulaşacak. Ayrıca deprem bölgesine 9 bin 740 çöp konteyneri temin ettik, bin 770 adet daha göndereceğiz. Adıyaman Ulaşım Eylem Planı kapsamında yerinde incelemeler, veri analizleri ve teknik değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bu çalışma, Adıyaman'ın ulaşım sisteminin iyileştirilmesine yönelik somut öneriler içeren bir yol haritası niteliği taşımaktadır' dedi.

'Şehrimizin Muzdarip Olduğu Ulaşımla İlgili Çok Önemli Bir Konuyu Masaya Yatıracağız'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni dönemde Adıyaman ile güçlü bir dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, 'Adıyaman için çok tarihi bir öneme sahip olan, hepimizin muzdarip olduğu ulaşımla ilgili çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız ve burada çözümü ve çözüm yollarını birlikte işaretleyeceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği, özellikle yeni dönemde Adıyaman ile güçlü bir dayanışma içinde olmuştur. Bu görev süremiz içerisinde çok ciddi projelere imza attık, çok ciddi işler yapıyoruz ve kentin ayağa kalkması noktasında büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelemiz devam edecek. Bugün de yine ulaşım alanında önemli bir eylem planını hep birlikte göreceğiz. Bu rapor bundan sonra bizim ulaşım müdürlüğümüzün başucu kitabı olacak. TBB araç desteğinin yanı sıra eğitim, maddi destek ve teknik katkılarla da kentin yanında yer alıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentin yeniden ayağa kalkması için önemli projeler yürütüyoruz. Şehrimizi adım adım yeniden inşa ediyor, yaptığımız çalışmaların sahadaki sonuçlarını görmeye başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Strateji ve Eylem Planı Sunumu

'Adıyaman Kent İçi Ulaşım İyileştirme Stratejisi ve Eylem Planı', TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Erdal Uygun'un moderatörlüğünde yapılan sunumlarla paylaşıldı. Açılış konuşmalarının ardından 'Adıyaman Kent İçi Ulaşım İyileştirme Stratejisi ve Eylem Planı' sunumları gerçekleştirildi.

Ulaşım Danışmanı Erhan Öncü, toplu ulaşım sistemlerinin mevcut durumuna ilişkin bilgi vererek, konforlu, güvenli ve az maliyetli araçların önemine değindi. Öncü, 'Şehirdeki trafik sorununu bisiklet sayısını artırarak hafifletebiliriz. Belki de kentin geleceğini kurtaracak bir çözüm olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

TBB Şehir Plancısı Ayhan Erdoğan, Adıyaman'daki araç sayısı, trafik güvenliği, yaya ulaşımı, deprem sonrası koşullar, bisiklet ulaşımı, yol ağı ile trafik düzen ve yönetimine ilişkin kriterleri anlattı.

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Sercan Kesten ise raporda yer alan eylem planı ve öncelikli projeler hakkında bilgi verdi. Kent merkezinde yaya düzenlemeleri, transit trafiğe ilişkin stratejiler, minibüs hat düzenlemesi ve uygulama alanlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Görüş ve Öneriler Kayda Geçirildi

Çalıştayın son bölümünde düzenlenen soru-cevap ve değerlendirme oturumunda katılımcıların görüş ve önerileri alınarak eylem planına ilişkin katkılar kayıt altına alındı. Çalıştay sonrası katılımcıların yönelttiği sorulara yanıt verildi.

