Adıyaman Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekç Kadınlar Günü dolayısıyla kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacak bir dizi açılış ve etkinlik programı düzenledi. Program kapsamında şehirde bir ilk olma özelliği taşıyan Kadın Danışma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Ayrıca sergi ve konser etkinlikleri de vatandaşlarla buluşacak.

Altınşehir'de Kadın Danışma Merkezi Açılıyor

Etkinliklerin en önemli başlıklarından biri, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kadın Danışma Merkezi'nin açılışı olacak. Adıyaman'da ilk kez hizmet verecek merkez, 8 Mart günü saat 13.00'te düzenlenecek törenle kapılarını açacak.

Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara yönelik hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri sunulacak. Merkezin, kadınların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmalarına destek olmasının yanı sıra sosyal dayanışmayı güçlendiren bir merkez olması amaçlanıyor.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde Sanat Buluşması

8 Mart etkinliklerinin akşam bölümünde Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi sanatsal programlara ev sahipliği yapacak.

Program kapsamında saat 20.30'da ressam İlknur Yorguç'un eserlerinden oluşan 'Bir Kadın, Bin Renk' resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Sergide kadının çok yönlü kimliğini ve toplumsal rolünü anlatan çalışmalar sanatseverlerle buluşacak.

Saat 21.00'de ise Kommagene Kadın Korosu, Şef Nesrin Aslancan yönetiminde sahne alacak. 'Kadın Sesiyle Yadigâr Türküler' başlıklı konserde koro, Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.

ADIPAYAM'dan 8 Mart'a Özel Üretim

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ADIPAYAM Kadın Kooperatifi de 8 Mart'a özel üretim hazırladı. Kadın emeğiyle hazırlanan özel tasarım kutular içindeki şekerleme ve çikolatalar, kooperatifin bu özel güne katkısı olarak vatandaşlara sunulacak.

Başkan Tutdere'den '8 Mart' Mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 8 Mart kapsamında düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekti.

Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer almasının yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirten Başkan Tutdere, 'Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Danışma Merkezimizle kadınların ihtiyaç duyduğu hukuki, psikolojik ve sosyal desteklere daha kolay ulaşmasını sağlayacağız. Kadınların gücü, şehrimizin gücüdür. Bu anlayışla 8 Mart'ı sadece bir gün değil, kadınların emeğini ve mücadelesini görünür kıldığımız bir farkındalık süreci olarak görüyoruz' dedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE