Ziyarette, İl Müdürlüğüne yeni atanan Mesut Polat'a görevinde başarı dilekleri iletildi.Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yeni atanan İl Müdürü Mesut Polat ile bir araya gelen Vali Varol, Polat'a yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Mesut Polat tarafından Vali Varol'a kurumun il genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Görüşmede özellikle çocuklar, gençler, yaşlılar ve çeşitli nedenlerle dezavantajlı durumda bulunan bireylere yönelik sürdürülen sosyal hizmet çalışmaları ele alındı. Bunun yanı sıra aile danışmanlığı hizmetleri, sosyal destek programları ve toplum temelli sosyal hizmet projeleri hakkında yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve planlanan faaliyetler değerlendirildi.

İl genelinde sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün toplumun farklı kesimlerine yönelik yürüttüğü hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında kurum personeli ile de bir araya gelen Vali Varol, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin önemine değinerek, yeni görevine başlayan İl Müdürü Mesut Polat başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, kurum çalışmaları ve yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ