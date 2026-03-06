Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Erhan Dağci son günlerde Adıyaman'da belediyeye ait halk ekmek fiyatı ile yerel fırınlarda satılan ekmek fiyatlarının sosyal medyada çok konuşulması ve gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu. Dağci, '12 TL'lik Fiyatın daha da aşağıya çekilmesi durumunda, tamamen kendi imkânlarıyla üretim yapan yerel fırıncı esnafımızın durumu daha da zorlaşacaktır' dedi.

Dağci, 12 TL olarak açıklanan fiyatın daha da düşürülmesi durumunda, kendi imkânlarıyla üretim yapan fırıncı esnafının durumunun daha da zorlaşacağını, fiyatın 12 TL seviyesinde sabit tutulmasının hem vatandaşın uygun fiyatlı ekmeğe ulaşması hem de Adıyaman'daki yerel fırıncı esnafının üretimini sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi;

'Adıyaman'da belediye tarafından 210 gram halk ekmeğin 12 TL'den satılması mevcut şartlar içinde belirlenmiş bir uygulamadır. Ancak bu fiyatın daha da aşağıya çekilmesi durumunda, tamamen kendi imkânlarıyla üretim yapan yerel fırıncı esnafımızın durumu daha da zorlaşacaktır. Bugün Adıyaman'daki yerel fırınlarda ekmek 15 TL'den satılmaktadır. Halk ekmek ile yerel fırınlar arasındaki 3 TL'lik fark, artan maliyetler ve üretim giderleri düşünüldüğünde makul bir seviyededir. Bu fiyatların hem vatandaşın alım gücünü gözeten hem de üreticinin ayakta kalmasını sağlayan dengeli bir noktada olduğu görülmektedir.

Fırıncı esnafımız; un, maya, elektrik, doğalgaz, işçilik ve kira gibi sürekli artan maliyetler altında üretim yapmaktadır. Herhangi bir kamu desteği almadan üretimini sürdüren esnafımızın ayakta kalabilmesi için bu maliyetlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Öte yandan ekmek fiyatları konusu sosyal medyada geniş şekilde tartışılmakta ve zaman zaman fırıncı esnafına yönelik eleştiriler gündeme gelmektedir. Ancak fiyatların belirlenmesinde artan üretim maliyetlerinin belirleyici olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi önemlidir.

Bu nedenle halk ekmek fiyatının 12 TL seviyesinde sabit tutulması; hem vatandaşın uygun fiyatlı ekmeğe ulaşması hem de Adıyaman'daki yerel fırıncı esnafının üretimini sürdürebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN-Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE