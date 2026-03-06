8 Mart Pazar günü saat 20.30'da TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerde, öncelikle İlknur Yürgüç'ün 'Bir Kadın Bir Renk' adlı sergisi görücüye çıkacak.

Gecede daha sonra, 'Kadın Sesiyle Yadigâr Türküler' isimli konser, şef Nesrin Aslanca'nın yönetimindeki Kadın Korosu tarafından sahnelenecek.

Adıyaman Belediyesi yaptığı bilgilendirmede, ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler için vatandaşlara davet çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN