Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, Ak parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Gerçekleşen kabulde, Adıyaman'da devam eden kamu yatırımları ile yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, il genelinde sürdürülen projeler, yatırım süreçleri ve kamu hizmetlerine ilişkin konular ele alındı.

Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti. Heyet ise ilde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE