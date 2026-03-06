Cuma namazı sonrası toplanan kalabalığa hitap eden Platform Sözcüsü ve Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, 'Zulme rıza zulümdür; zalime karşı durmak ise imanı, ahlaki ve insani bir sorumluluktur' dedi.

'Emperyalist Barbarlık Coğrafyamızı Hedef Alıyor'

Konuşmasında Gazze'den Lübnan'a, Suriye'den İran'a uzanan saldırı zincirine dikkat çeken Coşkun, bu saldırganlığın sadece askeri birer hamle değil, İslam ümmetinin onuruna ve geleceğine yönelik topyekûn bir imha stratejisi olduğunu vurguladı. ABD'nin koşulsuz desteğiyle hareket eden Siyonist rejimin uluslararası hukuku iflas ettirdiğini belirten Coşkun, Batı'nın 'insan hakları' söyleminin kirli bir maskeden ibaret olduğunu ifade etti.

'Hedef Sadece Komşular Değil, Anadolu Topraklarıdır'

Açıklamada, sözde 'Arz-ı Mev'ud' (Vadedilmiş Topraklar) hayalleriyle yürütülen işgal politikalarının Türkiye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit ettiği uyarısında bulunuldu. Coşkun, bu kuşatma girişiminin bölgeyi istikrarsızlaştırarak sömürüyü kalıcı hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Net Çağrı: 'İncirlik ve Kürecik Boşaltılmalıdır'

Şanlıurfa STK Platformu adına yapılan açıklamada, sadece kınama mesajlarıyla yetinilmemesi gerektiği vurgulanarak şu somut talepler sıralandı:

* Yaptırımlar Devreye Girmeli: İslam ülkeleri; ekonomik, siyasi ve askeri yaptırımları derhal başlatmalıdır.

* Üsler Kapatılmalı: Müslüman coğrafyasına yönelik saldırılarda lojistik merkez olarak kullanılan İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere, ülkemizdeki tüm yabancı üslerin boşaltılması bir beka meselesidir.

* İslam Birliği: Başta Afganistan ve Pakistan olmak üzere tüm İslam coğrafyası, nifak tohumlarından arınarak ortak bir güvenlik mimarisi oluşturmalıdır.

'Kardeşlik ve Direniş Günü'

Kur'an-ı Kerim'in 'Müminler ancak kardeştir' ayetine atıfta bulunulan açıklamada, mezhep ve etnik kimlik ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiği ifade edildi. 'Gazze'ye, Tahran'a veya Beyrut'a düşen her bomba, aslında tüm İslam ümmetinin harem-i ismetine atılmıştır' diyen Coşkun, adalet tecelli edene kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Eylem, kalabalığın hep bir ağızdan attığı 'Kahrolsun Siyonizm, Kahrolsun Emperyalizm' sloganları ve yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: GAZİANTEP (PERRE) - Sibel TURAN