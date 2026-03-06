CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto ettiklerini belirterek, 'Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Evlerde acı, gözlerde hasret var. Bu hukuksuzluk son bulmalı' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu kitlesel bir açıklama ile protesto ederek yaşanan sürecin hukuksuz olduğunu haykırdı.

CHP İl Sekreteri Burcu Dayak tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yazdığı mektup okundu. Açıklama sık sık 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu, Hak Hukuk Adalet' sloganları ile kesildi.

'Tam 26 Hafta Oldu'

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, kent merkezindeki Atatürk Anıtı önünde partilileri ile birlikte yaptığı açıklamada yaşanan sürecin toplumsal vicdanda derin yaralar açtığını belirterek, 'Tam 26 hafta oldu. Aile Dayanışma Ağı çatısı altında, haksız ve hukuksuz bir muameleye maruz kalan aileler her cuma Saraçhane'de bir araya geliyor. Yaşadıkları adaletsizlikleri ve acıları paylaşarak dayanışmayı büyütüyor, birbirlerine güç veriyorlar. Bizler de onlara eş zamanlı olarak Gaziantep'ten sahipsiz olmadıklarını haykırıyoruz' diye konuştu.

Evlerde Acı, Gözlerde Hasret

Birçok ailenin büyük bir özlem ve acı yaşadığını ifade eden CHP Gaziantep İl Başkanı Açar, 'Evlerde acı, gözlerde hasret var. 19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri ve çocukları adaletsizliğe son verilmesi için seslerini yükseltiyor. Biz de bu çığlığa ses veriyoruz' diyerek adalet vurgusunu tekrar etti.

'Türkiye'nin Her Yerinde Aynı Ses: Adalet'

Yaşananların yalnızca İstanbul'daki bir protestoyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Açar, Türkiye'nin dört bir yanından benzer tepkilerin yükseldiğini belirterek, 'Bu büyük haksızlığa yalnızca Saraçhane'den değil, Türkiye'nin 81 ilinden aynı haykırış yükseliyor: Bu hukuksuzluk son bulsun. Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Bu, memleket meselesidir' dedi.

Açar, açıklamasını 'Her şey çok güzel olacak diyen güzel yüreklerin omuz omuza direndiği bir mücadelenin sesidir' sözleriyle tamamladı.

Ekrem İmamoğlu'nun Mektubu

'Değerli yol arkadaşlarım, Yol arkadaşlarımın çok kıymetli aileleri, benim değerli kardeşlerim...

Her birinizi sevgiyle, dostlukla, hasretle kucaklıyorum. Bizlere karşı, eşi benzeri görülmemiş zalimlikte bir siyasi operasyon yürütülmesinin bir yılı doluyor.

Bu bir yılda vicdanını kaybetmiş kötü bir aklın ürünü olan, iftiralarla dolu soruşturmaların, haksız davaların ardı arkası kesilmedi.

Dur durak bilmeyen bu büyük kötülük, şimdi de kirli yüzünü, kıymetli başkanım, Bolu'nun değerli insanı Tanju Özcan'ı tutuklayarak gösterdi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, milletin dertlerine derman olan icraatlarını içine sindiremeyen bir avuç insanın ne söylediğinin hiçbir önemi yoktur. Tanju Özcan Bolu'nun gururudur.

İftiralarla, şantajlarla, kumpaslarla, anneler çocuklarından, babalar oğullarından ayrı kaldı. Geçen bir yılda çocuklarımız bir yaş daha büyüdü.

Bizleri siyasi esaret altına alanların yeni bir kumpası da 9 Mart'ta başlıyor.

Önümüzdeki günlerde dava dedikleri, mahkeme dedikleri yazanı, yöneteni belli bir müsamere sergileyecekler.

Benim yol arkadaşlarımın her biri iyi yetişmiş, ülkesini ve milletini seven, millete hizmet aşkıyla dolu, sorumluluklarını her koşulda en iyi biçimde yerine getirmeye çalışan yurtseverlerdir. Tüm Cumhuriyet Halk partililer böyledir.

Dürüsttürler, çalışkandırlar.

Onların; şehirlerimizin, ülkemizin bugününe ve geleceğine ilişkin yaptıkları katkılar çok önemli, çok değerlidir. Her birinden en az kendimden emin olduğum kadar eminim. O nedenle içiniz ferah, moraliniz yüksek olsun.

Bizim tek davamız bu ülkedir, bu millettir. Bizi zindanda tutmalarının en büyük sebebi de budur.

Bu vatana hizmet ettiğimiz, 86 milyonu ayırmadığımız, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye çabaladığımız için bizi karalamaya çalışıyorlar.

Bu mübarek günlerde ailelerimizden uzak kalmak, sevdiklerimizle birlikte iftar edip sahura kalkamamak hepimizi derinden yaralıyor. Ama mücadelemiz Hakk'ın ve halkın rızası içindir.

Aramıza bu duvarları örenler, bu parmaklıkları dikenler yılacağımızı ve geri adım atacağımızı sanıyor olabilirler.

Yanılıyorlar. Gösterdiğiniz dirayet 12 metrekarelik hücremde bana yaşama sevinci veriyor.

Bu onurlu dayanışmanız, bu cesur mücadeleniz benimle aynı kaderi paylaşan çalışma arkadaşlarımın, demokrasi tutsaklarının direnme arzusunu körüklüyor.

Hukuksuzluğun hükmü elbette sona erecek.Tutuklamayı keyfi bir cezalandırma yöntemine dönüştürenler kaybedecek.

Çünkü karşılarında sizler varsınız. Hayatını bu vatana adamış, dürüst, yurtsever, cumhuriyet aşkıyla dolu kadınlar, erkekler, gençler var. Güzel yüzlü çocuklar var.

Bize cesaretinizle, mücadelenizle, dayanışmanızla umut oluyor, güç veriyorsunuz. Bu zor günleri ele ele, kol kola omuz omuza aşacağız. Kurulan oyunları, kumpasları birlikte bozacağız.

İnandık ve başaracağız.

Her şey çok güzel olacak. '

Ekrem İmamoğlu

Silivri Zindanı

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN