Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yoğun kar yağışı uyarısı yaptığını hatırlatan Açar, kar yağışıyla birlikte Gaziantep'in birçok noktasında yolların kapandığını, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandığını söyledi. Açar, açıklamasında bir vatandaşın yolda kalan aracını iterken hayatını kaybettiğini, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerin işlerine yaya gitmek zorunda kaldığını ve kentte hayatın adeta durma noktasına geldiğini ifade etti.

'Havaalanı iki gündür kapalı, uçaklar inemiyor'

Açar, Gaziantep Havalimanı'nın iki gündür kapalı olduğunu belirterek, uçak seferlerinin yapılamadığını, okulların ise yeterli tuzlama ve önlem alınamadığı için yeniden tatil edildiğini dile getirdi. Tüm bu gelişmelerin Meteoroloji'nin önceden yaptığı uyarılara rağmen yaşandığını vurgulayan Açar, yerel yönetimin hazırlıksız yakalandığını savundu.

'Fatma Şahin nerede?'

CHP Gaziantep İl Başkanı Açar, açıklamasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kentte görünmemesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Kar yağışını Meteoroloji günler öncesinden söylemişken, bu şehrin AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin nerede? Böyle bir günde burada olmamasını gerektiren daha önemli bir gerekçesi mi var, yoksa yılbaşı tatili mi yapıyor?'

'Bu şehir size emanet'

Açar, Gaziantep'in yönetiminin belediye başkanına emanet edildiğini belirterek, yaşanan aksaklıkların kabul edilemez olduğunu söyledi. 'Sayın Başkan, siz bu şehrin emanet edildiği bir insansınız. Emanete böyle mi sahip çıkıyorsunuz?' diyen Açar, kamuoyunun belediye başkanından net bir açıklama beklediğini ifade etti.

Kaynak : PERRE