Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 1 Aralık 2024 Pazar günü organize edilecek Gazi Yarı Maratonu için geri sayım başladı.

Bu kapsamda maratona kayıt yaptıran sporcular, 30 Kasım Cumartesi günü (Yarın), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nun önünde kurulacak çadırlardan yarış kitlerini 10.00 – 21-00 saatleri arasında alabilecek. 1 Aralık Pazar günü 09.30’da protokol konuşmaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in işaretiyle 21K koşusu start alacak. Akabinde 10K koşusu saat 09.45’te başlayacak. Bununla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında ve yurtdışından gelen ziyaretçiler ise saat 10.00’da Halk Yürüyüşü ile maratona dahil olacak.

21K ve 10K koşularında başarılı performanslarıyla derece alan sporcular içinse Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda 13.30’da ödül töreni düzenlenecek.

Kaynak : PHA