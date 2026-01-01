6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda Adıyamanlı depremzedeye ev sahipliği yapan Ordu'da, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde dün başlayan ve etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Fatsa ilçesinde belirlenen bazı ilkokul ve ortaokullar ile ilçe merkezindeki okullara taşıma yoluyla gelen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile özel eğitim okullarına tatil edilen bölgelerden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için de eğitime ara verildiği belirtildi.

Ünye ilçesinde ise belirlenen okullara taşımalı eğitim kapsamında gelen öğrenciler ile bazı mahallelerden özel eğitim okullarına taşınan öğrenciler için 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, tamamen tatil edilen ilçelerdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitime ara verildiği, kısmen tatil uygulanan ilçelerde ise yalnızca belirtilen eğitim kurumlarının kapsama alındığı ifade edildi.

Öte yandan, eğitime tamamen ara verilen ilçelerde görev yapan tüm personel ile kısmen tatil edilen yerlerde sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin, aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ordu Valiliği, vatandaşları olumsuz hava koşulları, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

