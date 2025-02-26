Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1988 doğumlu ve Ordu’nun Gürgentepe ilçesi Yurdagül Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan, ancak Fatsa ilçesinde ikamet eden P.A.’nın, ailesi tarafından üç gün önce kayıp ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Yetkililer tarafından başlatılan arama çalışmalarında, kayıp kadının cep telefonunun, Çatalpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde Bolaman Irmağı üzerindeki Narı Köprüsü’nde bulunduğu bildirildi. Telefonun köprüde bulunması, P.A.’nın intihar etmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi ve arama çalışmaları ırmak çevresinde yoğunlaştırıldı.

Yoğun Arama Çalışmaları Sonuç Verdi

Kadının bulunması için yürütülen geniş çaplı arama çalışmalarına jandarma, AFAD, polis, itfaiye ve gönüllü ekipler olmak üzere toplam 51 kişi katıldı.

Aramalara;

3 Asayiş Timi,

7 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli,

9 AFAD personeli,

2 Ulusal Sualtı Arama Kurtarma (USAK) personeli,

4 Jandarma Komando Drone ekibi personeli,

5 Dalgıç polis personeli,

7’si dalgıç olmak üzere 12 itfaiye personeli,

2 Akıncı Kurtarma personeli

ve çok sayıda gönüllü vatandaş destek verdi.

Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, P.A.’nın cansız bedeni, cep telefonunun bulunduğu Narı Köprüsü’ne yaklaşık 2,5 kilometre mesafede, Bolaman Irmağı içerisinde 25 Şubat 2025 Salı günü saat 12.00 sıralarında bulundu.

Olayla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldı

P.A.’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği belirtilirken, Ordu Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Ordu Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli incelemelerin sürdüğünü belirterek, sürecin adli merciler tarafından takip edildiğini vurguladı.

Kaynak : PHA