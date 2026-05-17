ASANART Derneği'nin Genel Sanat Yönetmeni Aylin Gürsoy öncülüğünde hazırlanan '2. Ordu Altın Kadın Ödülleri' programı, Ordu'da anlamlı anlara sahne oldu. Kent tarihinde ilk kez kadınların yaşarken onore edilmesi amacıyla hayata geçirilen organizasyonda, mesleki başarılarıyla dikkat çeken 12 kadın ödüle layık görüldü.

Ödüller belirlenirken yalnızca yaş ve tecrübe kriteri değil, başarıları Ordu ve Türkiye sınırlarını aşan genç sporcular da değerlendirmeye alındı. Engelli sporcu genç kadınların da yer aldığı seçkide, 22, 26 ve 28 yaşındaki başarılı sporcular jüri oylamasıyla ödül aldı.

Program kapsamında ayrıca 'Onur', 'Emek' ve 'Başarı' başlıklarında 3 özel ödül verildi. Türkiye genelindeki çalışmalarıyla öne çıkan kadınların değerlendirildiği özel ödüllerde; Onur Ödülü Ebru Eroğlu'na, Emek Ödülü Dr. Arzu Çerkezoğlu'na, Başarı Ödülü ise oyuncu Merve Dizdar'a verildi. Ordulu sanatçı Gülşen Bayraktar da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Geceye katılamayan isimlerin video mesajları yayınlanırken, ödülleri yakınları tarafından teslim alındı.

7 Kişilik Kadın Jüri Belirledi

Altın Kadın Ödülleri'nin bu yılki sahipleri, sivil toplum kuruluşlarında görev yapan 7 kadın başkandan oluşan jüri tarafından seçildi. İlk etapta belirlenen 25 isim, yapılan oylama sonucunda 12 kişilik listeye indirildi. ASANART Derneği yönetimi ise ayrıca 3 özel ödül sahibini belirledi.

'Yılın Altın Anneleri'ne Vefa

Programda anneler de unutulmadı. ASANART Derneği tarafından bu yıldan itibaren geleneksel hale getirilmesi planlanan 'Yılın Altın Anneleri' uygulaması kapsamında örnek yaşamlarıyla dikkat çeken 3 anneye teşekkür plaketi verildi.

2026 yılının 'Altın Anneleri' olarak; 91 yaşındaki emekli ebe hemşire Neziha Gürsoy, 78 yaşındaki yazar ve ressam Gülsen Atıcı ile şehit eşi Mükerrem Yavuz seçildi. Plaket töreninde duygusal anlar yaşandı.

Yağmura Rağmen Yoğun Katılım

Hampton by Hilton Otel Balo Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine yağışlı havaya rağmen yaklaşık 330 kişi katıldı. İki yıldır Opel Ateş Grubu'nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek verdiği geceye, Hüner Pastanesi ve ART Fotoğrafçılık da sponsor oldu.

Sunuculuğunu da üstlenen ASANART Dernek Başkanı Aylin Gürsoy'un konuşmasının ardından gecede, Bilgen Meydan Çebi eğitmenliğindeki İdman Yurdu Ordu Yöresi Kadın Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Programın finalinde ise solist Hülya Bodur konser verdi.

Teşekkür konuşmaları ve ödül alan kadınların kutlamalarının ardından gece sona erdi.

Kaynak : PERRE