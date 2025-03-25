FINVER Projesi Nedir?

Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan ORTAR AŞ tarafından uygulanıyor. Proje, fındık üretiminde verimliliği artırmak, modern tarım tekniklerini yaygınlaştırmak ve üreticilerin gelir seviyesini yükseltmek amacıyla hayata geçirildi.

Pilot Proje Büyük Başarı Getirdi

Proje, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde 2021 yılında 300 dönümlük bir alanda pilot proje olarak başlatıldı. Kullanılan modern tarım teknikleri ve verimliliği artırmaya yönelik yapılan çalışmalar, kısa sürede başarılı sonuçlar verdi.

1000 Dönüme Çıkarıldı, Dekar Başına Verim Arttı

Başlangıçta 300 dönümlük bir alanı kapsayan proje, aradan geçen sürede 1000 dönüme çıkarıldı. Uygulanan metotlar sayesinde, dekar başına alınan ürün miktarı önemli ölçüde arttı. Hem üretim miktarındaki artış hem de kalite iyileştirmesi, projenin başarısını perçinledi.

Diğer İllerden de Talep Var

Projenin başarısı, Ordu’daki üreticilerin yanı sıra diğer illerdeki fındık üreticilerinin de dikkatini çekti. Projeye olan yoğun talep nedeniyle Samsun, Giresun, Trabzon, Sakarya ve diğer fındık üretimi yapılan şehirlerden üreticiler de FINVER Projesi’nin uygulanmasını talep etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Açıklaması

Projenin başarısına ilişkin açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, projenin fındık üretiminde devrim niteliğinde olduğunu belirtti. Güler, şunları söyledi:

**“Fındık, bölgemiz için son derece önemli bir ürün. Hem ekonomik olarak hem de istihdam açısından büyük bir potansiyele sahip. FINVER Projesi ile fındık üretiminde verimliliği artırmayı başardık. Üreticilerimizin gelirlerini artırmak için çıktığımız bu yolda, elde ettiğimiz başarı bizi memnun ediyor.

Projemizin diğer illerden de talep görmesi bizi ayrıca mutlu etti. Bundan sonra da hem Ordu’da hem de diğer fındık üretim merkezlerinde bu projeyi yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”**

Projenin Başarısının Nedenleri

Modern Tarım Teknikleri:

Fındık bahçelerinde uygulanan yenilikçi tarım teknikleri ve verim artırıcı yöntemler.

Toprak Analizleri:

Bölgeye uygun gübreleme ve bakım teknikleri.

Eğitim Programları:

Üreticilere yönelik düzenlenen eğitimler ve teknik destekler.

Denetimler ve Takip:

Proje kapsamında düzenli olarak yapılan denetimler ve verimlilik analizleri.

Projenin Geleceği

FINVER Projesi’nin başarısının ardından, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeyi diğer illerde de yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtiliyor. Gelen talepler doğrultusunda proje kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Fındık Üretiminde Yeni Dönem

FINVER Projesi, Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındığın daha verimli ve kaliteli üretilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir model olarak dikkat çekiyor. Projenin yaygınlaştırılmasıyla, fındık üretiminde büyük bir artışın sağlanması hedefleniyor.

Kaynak : PHA