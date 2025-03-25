Şanlıtürk’ten Gazilik Hakları İçin Meclis’te Çağrı

TBMM Genel Kurulu’nda, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerinin ikinci bölümünde söz alan MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de belirttiği gibi Uzman Jandarmalarımızın okullarında geçen bir yıllık süre fiilî hizmetten sayılmalı ve bu mesele kalıcı olarak çözülmelidir.” ifadelerini kullanan Şanlıtürk, terörle mücadelede yaralanan ancak uzuv kaybı olmayanların da Gazilik haklarından faydalandırılması gerektiğini vurguladı.

“Uzuv Kaybı Şartı Kaldırılmalı”

Naci Şanlıtürk, mevcut düzenlemenin adaletsizlik yarattığını belirterek, Güneydoğu’da terörle mücadelede yaralanan ancak uzuv kaybı olmayan güvenlik güçlerinin Gazilik haklarından mahrum bırakıldığını söyledi. Bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirten Şanlıtürk, şu ifadeleri kullandı:

“Güneydoğu’da terör mücadelesinde yaralanan fakat Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 1053 sayılı Nizamnamesinde ‘uzuv kaybı şartı’ olduğu için Gazilik haklarından yararlanamayan vatandaşlarımız vardır. Tıpkı 15 Temmuz Gazileri’nde olduğu gibi uzuv kaybı şartının kaldırılarak, terör mücadelesinde yaralanan Millî İstihbarat Teşkilatı mensupları, polis, asker, güvenlik korucusu gibi terörle mücadelede yaralanan vatandaşlarımıza da Gazilik hakları yapılacak düzenlemeyle verilmelidir.”

Şanlıtürk’ün Talepleri:

Uzman Jandarmaların Eğitim Süresi Fiilî Hizmetten Sayılmalı:

Uzman Jandarmaların okullarında geçirdikleri 1 yıllık eğitim süresinin fiilî hizmetten sayılması talep edildi.

Uzuv Kaybı Şartının Kaldırılması:

SGK’nın 1053 sayılı Nizamnamesinde yer alan “uzuv kaybı şartının” kaldırılması istendi.

Terörle mücadelede yaralanan Millî İstihbarat Teşkilatı mensupları, polisler, askerler, güvenlik korucuları gibi çeşitli güvenlik mensuplarının da Gazilik haklarından yararlandırılması talep edildi.

15 Temmuz Gazileri Örneği Gösterildi

Şanlıtürk, 15 Temmuz Gazileri’ne uygulanan hakların, terörle mücadelede yaralanan diğer güvenlik güçlerine de tanınması gerektiğini belirtti. Bu talebin yerine getirilmesi halinde, güvenlik güçlerinin emeklerinin karşılık bulacağı ve adaletin sağlanacağı ifade edildi.

Kaynak : PHA