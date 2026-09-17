Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Ordu'ya yerleşen Adıyamanlıların sayısının arttığını belirten Bilgiç, işletmenin hemşehrilerin memleket özlemini bir nebze gidermesini ve Adıyaman mutfağının Karadeniz'de daha geniş kesimlere tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi. Meşhur Adıyaman Peynirli Helvacısı, Şarkiye Mahallesi Fatma Hatun Sokak No 9. (Novada AVM yanı)'nda faaliyetine başladı.

İşletmeyi ziyaret eden Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz da Mustafa Bilgiç'e 'Hayırlı olsun' dileklerini ileterek, yöresel değerlerin farklı şehirlerde yaşatılmasının kültürel tanıtım açısından önem taşıdığını ifade etti.

BİLGİÇ: 'PEYNİRLİ HELVAMIZI EN ÖZGÜN HALİYLE SUNUYORUZ'

Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılışa Adıyamanlıları ve Orduluları davet eden Mustafa Bilgiç, şunları söyledi:

'Adıyamanımızın meşhur peynirli helvasını Ordu'da açtığımız salonumuzda hemşehrilerimizin ve Ordulu vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Ordu, ülkemizin güzel ve yaşanabilir şehirlerinden biri. Özellikle deprem sonrasında çok sayıda Adıyamanlı hemşehrimiz buraya yerleşti. Peynirli helva bizim için yalnızca bir tatlı değil, çocukluğumuzu ve memleket sofralarımızı hatırlatan geleneksel bir lezzet. Burada mümkün olduğunca özgün şekliyle hazırlayıp satışa sunuyoruz. Cumartesi günü yapacağımız açılışımıza Ordu'daki hemşehrilerimizin yanı sıra Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve ulaşım imkanı bulunan tüm Adıyamanlıları bekliyoruz.'

Bilgiç, peynirli helvanın Ordulular tarafından da ilgi gördüğünü belirterek, Adıyaman'ın yöresel mutfak kültürünü bölgede daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

ADIYAMAN USULÜ PEYNİRLİ HELVA NASIL HAZIRLANIYOR?

Adıyaman'da aileden aileye ölçü ve yapım yönteminde küçük farklılıklar görülebilen peynirli helva, temel olarak tuzsuz ve erime özelliği yüksek taze peynir, un, tereyağı ve şekerle hazırlanıyor.

Yaklaşık 500 gram tuzsuz taze peynir, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı tereyağı ve damak tadına göre yaklaşık 1 su bardağı toz şeker kullanılan helvada, önce tereyağı eritiliyor ve un kısık ateşte kavruluyor.

Ardından küçük parçalara ayrılan peynir ekleniyor. Peynir erimeye başladığında karışım sürekli çevrilerek unla bütünleşmesi sağlanıyor. Son aşamada şeker ilave edilerek helva, peynir uzayan ve parlak bir kıvam alıncaya kadar karıştırılarak pişiriliyor.

Sıcak veya ılık servis edilen peynirli helva, böylece Adıyaman'daki geleneksel sofralardan Ordu'ya taşınarak Karadenizlilerin de beğenisine sunuluyor.

Kaynak : PERRE