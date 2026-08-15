Erzurum'dan Ordu'ya tatile gelen iki kardeş, Ünye ilçesinde denize girdikleri sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi Kavaklar mevkisinde meydana geldi. Ordu Valiliğinin hava muhalefeti ve rip akıntıları nedeniyle denize girilmemesi yönündeki uyarısına rağmen denize giren iki kardeş, bir süre sonra denizde zor durumda kaldı. Kardeşlerin durumunu fark eden çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle denizden çıkarılan iki kardeş, bilinçleri açık şekilde sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan iki kardeşin tedavi altına alındığı bildirildi.