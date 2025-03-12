Ordu’nun ev sahipliği yapacağı toplantı, hakemliğin gelişimi ve standartlarının yükseltilmesi açısından büyük bir anlam taşırken, etkinlikte hakem eğitimi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi ve Türk futbolunun kalitesinin artırılması gibi kritik konular ele alınacak.

Kahraman Minnet Başkanlığında Kritik Toplantı

Toplantının en dikkat çeken unsurlarından biri, TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet başkanlığında gerçekleştirilecek olması. Kahraman Minnet’in öncülüğünde düzenlenecek bu zirve, Türk hakemliğinin geleceği adına büyük bir fırsat sunacak.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında:

Hakem eğitimlerinin iyileştirilmesi,

Standartların yükseltilmesi ve performans değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi,

Hakemlerin profesyonel gelişimini destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi,

Türk futbolunda hakem kararlarının kalitesini artıracak stratejilerin belirlenmesi gibi başlıklar yer alıyor.

Bu tarihi organizasyon, yalnızca Ordu için değil, tüm Türk futbolu için geleceğe yönelik büyük bir adım niteliği taşıyor.

Toplantı Öncesi Önemli Ziyaretler Gerçekleştirildi

Toplantı öncesinde TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, Ordu İl Hakem Kurulu Başkanı Metin Cebeci ve TFFHGD Ordu Şube Başkanı Adem Cinek, Ordu’da bir dizi önemli ziyarette bulundu.

Ordu Valisi Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile yapılan görüşmelerde, Ordu’da düzenlenecek olan toplantının ayrıntıları masaya yatırıldı. Ayrıca, organizasyona dair görüş alışverişinde bulunulurken, iftar programında detaylar ele alındı.

Türk Hakemliği İçin Dönüm Noktası

Ordu’da düzenlenecek bu toplantı, hakemlik camiasının tüm paydaşlarını bir araya getirerek ortak bir vizyon oluşturmasına olanak tanıyacak. Türk hakemliğinin daha da güçlenmesi ve hakemlerin profesyonel anlamda daha iyi bir seviyeye ulaşabilmesi adına atılacak adımlar, toplantının en önemli çıktıları arasında olacak.

Türk hakemliği açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülen organizasyon, hakemlerin gelecekte daha yüksek standartlarda görev yapmalarına katkı sağlayacak kararların alınmasını amaçlıyor.

Kaynak : PHA