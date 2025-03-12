İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Başli, Ramazan’ın birlik, paylaşma ve dayanışma değerlerini hatırlatarak, bu tür etkinliklerin öğrenciler için önemli bir sosyal birliktelik oluşturduğunu ifade etti.

Programın sonunda katılımcılara teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, iftar buluşmalarının devam edeceğini belirterek, etkinlikte emeği geçen Okul Müdürü Ebubekir Akbaş’a, okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

İftar programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’nin yanı sıra, Şube Müdürleri Mehmet İnce ve Mehmet Turan, Okul Müdürü Ebubekir Akbaş, kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak : PHA