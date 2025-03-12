Türkiye’nin Suriye krizinde her zaman insanlığın, vicdanın ve hakkaniyetin yanında durduğunu vurgulayan Alkayış, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, biz dün nerede duruyorsak bugün de aynı yerdeyiz. Suriye’de yıllardır süregelen trajedi hepimizin yüreğini dağlamıştır. Biz bu meseleye insan hakları ve hürriyetleri açısından bakıyoruz. Kim olursa olsun, katledilen her masum insan bizim için aynı derecede değerlidir” dedi.

"Türkiye, En İnsani ve En Ahlaki Politikayı Yürütmüştür"

Alkayış, Türkiye’nin Suriye krizinde en insani ve en ahlaki politikayı benimsediğini belirterek, zulümden kaçan herkesin etnik kökenine veya mezhebine bakılmaksızın Türkiye’ye sığındığını ve Türkiye’nin insani diplomasi konusunda dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

"Türkiye, Suriyeli kardeşlerine kucak açarak onlara sahip çıkmıştır. Ülkemiz, Suriye’de barışın, huzurun ve güvenin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürmektedir" diyen Alkayış, Türkiye’nin bölgedeki istikrarı sağlamak adına her türlü diplomatik adımı attığını vurguladı.

"Suriye’de Oynanan Oyunların Farkındayız"

Son dönemde Suriye’de meydana gelen olaylara da değinen Alkayış, “Bu olaylar, Esad rejiminin eski subayları tarafından provoke edilmiştir. Amaç, Suriye’yi uluslararası müdahaleye açık hale getirmek ve ülkede istikrarsızlığı artırmaktır. Ancak bölge halkı, tarihsel tecrübesiyle bu tür oyunlara gelmeyecektir” dedi.

Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi konusundaki kararlı duruşunu sürdüreceğini belirten Alkayış, bölgedeki Türkler, Araplar, Kürtler, Sünniler ve Alevilerin kardeşçe yaşadığını ve bu kardeşliği bozmak isteyenlerin her zaman olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacağını ifade etti.

"Türkiye, Emperyalist ve Siyonist Güçlerin Oyunlarını Boşa Çıkarmıştır"

Türkiye’nin, Suriye’de emperyalist ve Siyonist güçlerin planlarını boşa çıkardığını vurgulayan Alkayış, "Bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenler, eski karanlık günleri hayal edenler Allah’ın izniyle hüsrana uğrayacaktır. Türkiye’nin dış politikası nettir. Biz, mazlumun ve mağdurun yanındayız ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Son olarak, Türkiye’nin izlediği insani dış politikanın dünya vicdanında yer bulduğunu ve tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Alkayış, Genel Kurul’a saygılarını sundu.

Kaynak : PHA