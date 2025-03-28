Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye’yi temsil ettiği toplantıda Avrupalı yetkililere yönelik sert ifadeler kullandı. Konseyde Türkiye’deki yargı süreçleriyle ilgili tartışmaların gündeme gelmesi üzerine söz alan Güler, “Demokrasi geçmişi kirli ve sabıkası olan ülkeler bize demokrasi dersi veremez” diyerek tepki gösterdi.

“Tarafsız Tartışmadan Yanayım”

Başkan Güler, Türkiye’de devam eden yargı süreçlerine yönelik erken değerlendirmelerin yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Burada devam eden bir yargı var, erken değerlendirme yapılıyor. Seçimlere 3 yıl var ama ne olursa olsun bunların tarafsız bir şekilde tartışılmasından yanayım. Fakat demokrasi geçmişi kirli olan, sabıkası olan bazı ülkelerin bize buradan demokrasi dersi vermeye kalkışmalarını kınıyorum.”

“Avrupa Sapla Samanı Birbirine Karıştırıyor”

Güler, Avrupa’nın insan hakları konusundaki tutumunu da eleştirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakın insan haklarından konuşuyoruz. Filistin’i konuşmuyoruz, Gazze’yi konuşmuyoruz. Suriye meselesini çözdük arkadaşlar. Suriye meselesi çözüldü, PKK meselesi çözülüyor şu anda, bu mu sizi rahatsız ediyor? Burada esasında terör meselesiyle demokrasiyi karşılaştırmak istemiyoruz ama burada maalesef sapla samanın birbirine karıştığını görüyoruz. Onun için tarafsız olmaya, dürüst olmaya, erdemli olmaya davet ediyorum.”

“Avrupa Dürüst Olmalı”

Konseyde Avrupa’nın geleceği açısından önemli konuların ele alınması gerektiğini vurgulayan Güler, Avrupa ülkelerinin sorunlara yaklaşımını da eleştirerek şöyle konuştu:

“Buradaki iş o kadar kolay değil. Bu işin yarın NATO’su var, enerji güvenliği var. Bunlar hiç konuşulmayacak mı? Bakın Rusya-Ukrayna meselesini konuşuyorsunuz. Yüzüstü bıraktınız bazı ülkeleri. Biz bunları hep kaydediyoruz. Onun için çok iyi takip edelim ve dürüst olalım.”

Kaynak : PHA