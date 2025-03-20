Eğitime Ara Verilen İlçeler ve Okullar:

Tamamen Eğitime Ara Verilen İlçeler:

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Ulubey: Tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildi.

Kısmen Eğitime Ara Verilen İlçeler:

Akkuş: Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu hariç diğer tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildi.

İkizce: Devecik, Şenbolluk, Yoğunoluk, Kaynartaş mahalleleri ve bu mahallelere taşımalı eğitim kapsamında gelen öğrenciler için eğitime ara verildi.

Kumru: Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulunda eğitim-öğretime ara verildi. Ayrıca Kayabaşı Mahallesi’nden taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim durduruldu.

Mesudiye: Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi hariç diğer tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildi.

Ünye: Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu/Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Erenyurt İlkokulunda eğitim-öğretime ara verildi.

Özel Eğitim Okulları:

İkizce (Devecik, Kaynartaş, Düzmeşe Mahalleri), Çaybaşı İlçesi, Ünye (Pelitliyatak ve Yenikent Mahalleleri) mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler de izinli sayılacak.

Eğitim Kurumlarına Ara Verilen Diğer Kurumlar:

Resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel eğitim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Hamile ve Engelli Kamu Görevlilerine İdari İzin:

Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde ve kısmen ara verilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacak.

Ordu Valiliği, kamuoyuna yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kaynak : PHA