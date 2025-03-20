Ekrem İmamoğlu’ndan El Yazısıyla “Vekalet” Yazısı

Ekrem İmamoğlu tarafından el yazısıyla hazırlanan ve İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne teslim edilen “vekalet” yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle İBB işlemlerinin sekteye uğramaması için başkan vekilliği görevini İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan’ın yürüteceği belirtildi.

Söz konusu yazı, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından İstanbul Valiliği’ne, Nuri Aslan’a ve ilgili kurumlara resmi olarak iletildi. Gönderilen yazıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirilen Nuri Aslan’ın vekalet görevi hakkında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevi, İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir.”

İBB’de Görev Değişikliği

İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında İBB Genel Sekreterliği görevine de Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay getirildi. Bu atama ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işleyişinin aksamaması için gerekli adımlar atılmış oldu.

Nuri Aslan Kimdir?

1969 yılında Sivas’ta doğan Nuri Aslan, ilköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Kariyerine özel sektörde genel müdürlük yaparak devam eden Aslan, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.

1999-2004: İstanbul Küçükçekmece’de Belediye Meclis Üyesi.

2009-2017: Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği.

2014-2018: Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı.

2014-2021: İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği.

2009-2020: Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği.

2011-2019: Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği.

2019-2024: Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliği.

31 Mart 2024: Yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçildi.

15 Nisan 2024: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada Meclis 1. Başkan Vekili seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Nuri Aslan, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütüyor.

İmamoğlu Hakkındaki Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında; “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA