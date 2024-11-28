Şehir Turu ile Başladı

Şölen, balonlarla süslenen itfaiye araçları, zabıta araçları ve nostaljik vosvoslarla düzenlenen şehir turuyla başladı. Konvoyda büyük bir coşku yaşayan çocuklar, ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Eğlenceli Etkinlikler ve İkramlar

Programda yemek ikramı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği tiyatro gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve çocuk şarkılarıyla çocuklar gönüllerince eğlendi. Günün anısına pasta kesimi de yapıldı.

Devlet Yetkilileri Çocukları Yalnız Bırakmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı’nda düzenlenen programa Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Vali Yardımcısı Burak Keser, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katıldı.

"Çocuklarımız Geleceğimizdir"

Şölen sırasında bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, devletin şefkat elinin her zaman çocukların üzerinde olduğunu vurguladı. Tezcan, “Devletimizin sıcak kucağında olan çocuklarımız, bugün delikanlılık adımlarını attılar. Çocuklarımız geleceğimizdir ve bu ülkenin geleceğini inşa eden en büyük değerlerimizdir. Devletin şefkati ve desteği, onların hayatında fark yaratmaya devam edecektir” dedi.

Hediyelerle Son Buldu

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek onların mutluluğuna ortak olundu. Ordu’daki sünnet şöleni, çocukların hayatında unutulmaz bir anı olarak yer aldı.

Kaynak : PHA