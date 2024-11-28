Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hizmete Başladı

Depremlerde hasar gören Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yerine, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde inşa edilen yeni hastane binasında poliklinik hizmetleri 18 Kasım 2024 itibarıyla başladı. Alkayış, hastanede 5 çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği, çocuk alerji ve immünoloji, çocuk kardiyoloji ve çocuk enfeksiyon polikliniklerinin yanı sıra 4 kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, jinekolojik onkoloji ve perinatoloji alanlarında da hizmet sunulduğunu aktardı.

Genişletilmiş Sağlık Hizmetleri

Yeni hastanenin diğer bölümlerinde yakın zamanda acil servis, ameliyathane ve servis hizmetlerinin devreye gireceğini ifade eden Alkayış, bu yatırımla birlikte özellikle kadın hastalıkları, doğum ve çocuk sağlığı alanlarında önemli eksikliklerin giderileceğini söyledi. Aynı kampüste yer alan ana binadaki yoğunluk da bu sayede büyük ölçüde azalacak. Alkayış, fizik tedavi, dermatoloji, dahiliye ve genel cerrahi gibi dallarda ek polikliniklerin de açılacağını belirtti.

Yeni Hastanelerle 40-50 Yıllık Sağlık İhtiyacı Karşılanacak

Alkayış, Adıyaman’da sağlık hizmetlerini daha da güçlendirmek adına, yapımı süren ikinci basamak devlet hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldığını, Altınşehir bölgesinde planlanan 150 yataklı devlet hastanesinin ise yatırım planına alındığını söyledi. Bu yatırımların tamamlanmasıyla Adıyaman’ın sağlık alanındaki 40-50 yıllık ihtiyacının karşılanacağına dikkat çeken Alkayış, vatandaşların en üst düzey sağlık hizmetlerinden faydalanması için çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

"Hizmetlerimiz Sürecek"

Sağlık yatırımlarının sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Alkayış, "Deprem sonrası Adıyaman’ımızda hayatı yeniden inşa ediyoruz. Sağlık alanında attığımız bu dev adımlar, vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıracak. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : PHA