Afetlere Karşı Güçlü ve Güvenli Yapılar

Deprem sonrası yaraların hızla sarılması ve vatandaşların güvenli konutlara kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, köylerde modern ve dayanıklı yapıların inşası sürüyor. Pınaryayla Köyü’nde yapımı devam eden köy evlerinin, afetlere karşı güçlü ve dirençli bir yaşam alanı sunması hedefleniyor.

"Gayretli Çalışmalarımız Devam Ediyor"

Vali Osman Varol, bölgede sürdürülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Depremin yüreklerimizde açtığı yaraları bir an önce sarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlarına kavuşturma hedefiyle hayata geçirilen projelerimizde büyük bir titizlikle ilerliyoruz. Pınaryayla Köyü’nde yapımına başlanan bu evlerin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Dirençli Köyler İçin Hızlı Adımlar

Adıyaman Valiliği’nin öncülüğünde, depremden etkilenen köylerde modern konutlar inşa edilmeye devam ediyor. Pınaryayla Köyü’nde temeli atılan yapılar, bölgedeki yeniden yapılanma sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Kaynak : PHA