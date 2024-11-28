Plan ve Bütçe Komisyonunda Gündeme Getirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuyu gündeme taşıyan Milletvekili Kurt, Adıyaman’ın sahip olduğu turizm potansiyeline dikkat çekerek, Antalya ve İzmir’e uçuşların hayata geçirilmesinin ilin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Adıyaman’ın Turizm Zenginliklerine Vurgu

Adıyaman’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Kurt, açıklamasında şunları söyledi:

"Adıyaman, kadim medeniyetlerin mirasına ev sahipliği yapmaktadır. Nemrut Dağı Milli Parkı, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü gibi dünyaca ünlü eserlerin yanı sıra, Safvan Bin Muattal ve Abuzer Gaffari Türbeleri gibi inanç turizmi açısından önemli noktalara sahibiz. Ayrıca Gerger Kalesi, Sincik Derik Kalesi, Kurdek Yaylası gibi doğal güzelliklerimiz de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.”

Turizm ve Ekonomi İçin Kritik Öneri

Adıyaman’ın turizm ve ekonomi potansiyelini artırmak adına Antalya ve İzmir gibi yoğun turist çeken bölgelere direkt uçak seferlerinin başlatılması gerektiğini belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’dan Antalya ve İzmir’e uçuşların başlaması, turizm potansiyelimizin daha iyi değerlendirilmesine ve ilimizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda Sayın Bakanımızdan destek bekliyoruz."

Bölgesel Kalkınmaya Destek Vurgusu

Milletvekili Kurt’un talebinin, Adıyaman’ın turizm destinasyonu olarak daha fazla tanınmasına katkı sunması ve yerel ekonomiye hareketlilik kazandırması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu konuda atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA