Öncelik: Alt Yapı, Eğitim ve Sağlık

2025 yılı bütçesi kapsamında, altyapı, eğitim, sağlık ve çevre başta olmak üzere pek çok alanda stratejik yatırımlar yapılması hedefleniyor. İl genelinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan bu bütçe, Adıyaman’ın yaşam kalitesini artıracak projelere kaynak sağlamayı öngörüyor.

Vali Varol, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’a, İl Genel Meclis üyelerine, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Bu bütçe, Adıyaman’ın gelişimine katkıda bulunacak önemli projelerin hayata geçirilmesi için kritik bir rol oynayacak” dedi.

Dayanışma ve Kalkınma Vurgusu

2025 yılı bütçesiyle, yerel yönetimler ve vatandaşlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ilin genelinde yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Vali Varol, “Bütçe, sadece bir rakamsal plan değil; aynı zamanda vatandaşlarımızın beklentilerine yanıt veren, stratejik hedeflere ulaşmayı sağlayacak bir yol haritasıdır” ifadelerini kullandı.

Adıyaman İçin Yeni Hedefler

Adıyaman İl Özel İdaresi, onaylanan bu bütçeyle, altyapıdan eğitime, çevreden sağlığa kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaya devam edecek. Yetkililer, projelerin başarıyla uygulanmasının, ilin kalkınmasına ve vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Vali Dr. Osman Varol, son olarak, bütçenin ilimize, vatandaşlara ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, “Adıyamanlı hemşerilerimizin beklentilerini karşılamaya yönelik hizmetlerimiz kararlılıkla sürecek” dedi.

Kaynak : PHA