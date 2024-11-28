1360 Öğrenci Deneme Sınavına Katıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, semt konakları ve MABEM’de eğitim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik bir deneme sınavı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1360 öğrencinin katıldığı sınavda dereceye giren ilk 120 öğrenci, sinema gösterimiyle ödüllendirildi.

Başarıyı Teşvik Eden Çalışmalar Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, dershaneye gitme imkânı olmayan binlerce öğrenciye semt konakları ve eğitim merkezlerinde eğitim desteği sağlıyor. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefleyen belediye, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi boyunca düzenli olarak deneme sınavları yapmaya devam ediyor.

Sınavlarda başarılı olan öğrenciler için ödül etkinlikleri düzenlenerek hem akademik başarı teşvik ediliyor hem de sosyal aktivitelerle öğrencilerin moral ve motivasyonu artırılıyor.

Başarılı Öğrenciler Sinema Keyfi Yaşadı

Sınavda ilk 5’e giren 120 öğrenci, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte film izleme keyfi yaşadı. Öğrenciler, gösterim sırasında eğlenceli vakit geçirerek sınav stresini geride bıraktı.

Velilerden ve Öğrencilerden Teşekkür

Öğrenciler ve veliler, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu eğitim ve sosyal hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Veliler, belediyenin bu tür etkinliklerle çocukların eğitimine katkı sunmasının yanı sıra onların motivasyonlarını artırdığını belirterek teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve kültürel alanlarda hayata geçirdiği bu tür projeler, eğitim alanında farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

Kaynak : PHA