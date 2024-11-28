Ailesi Haber Alamayınca Jandarmaya Bildirdi

24 Kasım 2024 Pazar günü başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla birlikte Mustafa Akıcı’dan haber alamayan ailesi, jandarmayı arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Karapınar Mahallesi Almacatı Mezrası yolunu hızla ulaşıma açarak Akıcı’ya ulaşmayı başardı.

"Allah Devletimize Zeval Vermesin"

Kurtarılan Mustafa Akıcı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Kar yağışından dolayı yollar kapandı. Ailem bana ulaşamayınca jandarmayı aramış. Ekipler beni almak için hemen harekete geçti. Allah devletimize zeval vermesin. Bunca emeği çeken Büyükşehir Belediyemizin ekiplerine çok teşekkür ediyorum.”

Ailesinden Teşekkür Mesajı

Akıcı’nın ailesi ise babaannelerine sağ salim ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Devletimiz bütün imkânlarını seferber ederek aile büyüğümüze ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik güçlerimiz ve sağlık ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

Karla Mücadele Çalışmaları Kesintisiz Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı boyunca bir yandan kapanan yolları ulaşıma açarken bir yandan da yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, ekiplerin karla mücadelede 7/24 görev başında olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA